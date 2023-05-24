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سوق السعودية

"الرعاية المستقبلية" تتطلع للمشاركة في مشروع الرعاية الصحية المنزلية في السعودية

أكدت أن المشروع يخص تقديم خدمات الرعاية المنزلية لـ 10 آلاف مريض بمدينتي الرياض والدمام

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الرعاية المستقبلية التجارية" عن رغبتها في المشاركة في مشروع الرعاية الصحية المنزلية مع المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ترغب في ظهور اسمها في قائمة الشركات، وإن المشروع يخص تقديم خدمات الرعاية المنزلية إلى 10 آلاف مريض في مدينتي الرياض والدمام.

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