"الرعاية المستقبلية" تتطلع للمشاركة في مشروع الرعاية الصحية المنزلية في السعودية

أعلنت شركة "الرعاية المستقبلية التجارية" عن رغبتها في المشاركة في مشروع الرعاية الصحية المنزلية مع المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ترغب في ظهور اسمها في قائمة الشركات، وإن المشروع يخص تقديم خدمات الرعاية المنزلية إلى 10 آلاف مريض في مدينتي الرياض والدمام.

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