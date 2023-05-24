"باكويست بانكورب" يبيع قسم الإقراض العقاري لتعزيز ثقة المستثمرين

باع بنك "باكويست بانكورب" الأميركي قسم الإقراض العقاري الخاص به إلى شركة التمويل العقاري "Roc360" دون الكشف عن قيمة الصفقة، في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين.

وقالت "Roc360" يوم الثلاثاء إنها وافقت على الاستحواذ على وحدة الخدمات المالية المدنية التابعة للبنك الأميركي، وهي وحدة متخصصة بتقديم قروض لأصحاب العقارات والمستثمرين المهتمين بشراء منازل للتجديد وإعادة البيع.

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وأضافت "Roc360" إن القروض التي تم إنشاؤها سابقًا وعمليات خدمة القروض لن تكون جزءا من الصفقة، مضيفة أنها ستستخدم الاسم التجاري "CIVIC".

كان "باكويست بانكورب" قد وافق يوم الاثنين على بيع محفظة من 74 قرضًا متعلقة بالإنشاءات العقارية برصيد إجمالي للمستحقات عند حوالي 2.6 مليار دولار إلى وحدة تابعة لـ"كينيدي ويلسون" القابضة.

واستقرت أسهم البنوك مؤخرًا على أمل أن يكون الأسوأ قد انتهى لكن تدهور القروض في العقارات التجارية قد يشكل خطرا جديدا مع تدخل المنظمين لتوجيه البنوك لتقليل الانكشاف.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال البنك إنه يستكشف مبيعات الأصول الاستراتيجية لزيادة التركيز على قطاعات أعماله الأساسية، حيث يواجه القطاع المصرفي الإقليمي أكبر أزمة له منذ عام 2008.