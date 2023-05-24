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ميتا ، فيسبوك (آيستوك)
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"شترستوك" تعتزم الاستحواذ على منصة "جيفي" مقابل 53 مليون دولار

قيمة الصفقة أقل بكثير من المبلغ الذي دفعته "ميتا" البالغ 315 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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كشفت شركة "شترستوك" أنها تعتزم الاستحواذ الشهر المقبل على منصة الصور المتحركة "جيفي" من شركة "ميتا" مقابل 53 مليون دولار، إذ يأتي ذلك بعد موافقة مالك "فيسبوك" على تصفية الشركة بسبب مخاوف تتعلق بالمنافسة.

الجدير بالذكر أن قيمة الصفقة تعتبر أقل بكثير من المبلغ الذي دفعته "ميتا" للاستحواذ على "جيفي" في عام 2020 والبالغ 315 مليون دولار.

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وفي نوفمبر 2021، أخبرت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة ميتا، الشركة الأم لـ فيسبوك، أنه يتعين عليها بيع منصة مشاركة ملفات الصور المتحركة GIF المعروفة باسم جيفي "Giphy".

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وقالت هيئة المنافسة والأسواق، إن الصفقة قد تضر بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمعلنين في المملكة المتحدة، وهو ما ردت عليه ميتا بالرفض، حيث تفكر في الاستئناف على القرار.

وخلص المنظم إلى أن استحواذ ميتا على"Giphy" سيقلل من المنافسة بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أن الصفقة أزالت بالفعل "Giphy" كمنافس محتمل في سوق الإعلانات المصورة.

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