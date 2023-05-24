اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من أعمال التشطيبات لشركة معيار
من أعمال التشطيبات لشركة معيار
سوق السعودية

" معيار" تسجل 4.46 مليون ريال صافي ربح في الربع الأول

بسبب زيادة الإيرادات الأخرى

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجل صافي ربح شركة "معيار" المتخصصة في أنشطة المقاولات والخرسانة الجاهزة وصناعة البلوك في الربع الأول عام 2023 عند مستوى 4.46 مليون ريال تقريبا، مقابل 4.45 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الأول لهذا العام بنحو 7.8% إلى 38.06 مليون ريال مقابل 41.28 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري يعود بشكل رئيسي زيادة الإيرادات الأخرى من 627.78 ألف ريال إلى 1.79 مليون ريال.

هذه الشركة تصفي أصولها ولا أحد يرغب في شراء صواريخها الفضائية! قصص اقتصادية الفضاء هذه الشركة تصفي أصولها ولا أحد يرغب في شراء صواريخها الفضائية!

وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "معيار" في السوق الموازية "نمو" بـ"تداول السعودية" اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023م.

وطرحت الشركة عدد 265.4 ألف سهم عادي، تمثل 20% من أسهمها بعد الزيادة و25% من إجمالي رأس مالها قبل الزيادة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط