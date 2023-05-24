" معيار" تسجل 4.46 مليون ريال صافي ربح في الربع الأول

سجل صافي ربح شركة "معيار" المتخصصة في أنشطة المقاولات والخرسانة الجاهزة وصناعة البلوك في الربع الأول عام 2023 عند مستوى 4.46 مليون ريال تقريبا، مقابل 4.45 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الأول لهذا العام بنحو 7.8% إلى 38.06 مليون ريال مقابل 41.28 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري يعود بشكل رئيسي زيادة الإيرادات الأخرى من 627.78 ألف ريال إلى 1.79 مليون ريال.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "معيار" في السوق الموازية "نمو" بـ"تداول السعودية" اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023م.

وطرحت الشركة عدد 265.4 ألف سهم عادي، تمثل 20% من أسهمها بعد الزيادة و25% من إجمالي رأس مالها قبل الزيادة.