"S&P" تخفض تصنيف "سوفت بنك" وتعمقه ضمن الدرجة غير الاستثمارية

عمقت وكالة "S&P Global"، التصنيف الائتماني طويل الأمد لمجموعة "سوفت بنك" بشكل أكبر ضمن الدرجة غير الاستثمارية.

وعزت الوكالة قرارها إلى ارتفاع مخاطر الأصول في محفظة "سوفت بنك" الاستثمارية بسبب بيع حصتها في "علي بابا" ما يعرضها بشكل أكبر إلى أي تقلبات خارجية.

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ردا على ذلك، قال المدير المالي لمجموعة "SOFTBANK" بأن قرار "ستاندرد آند بورز" لم يُقيَم الوضع المالي للمجموعة بشكل صحيح واصفا تخفيض التصنيف على أنه يفتقر إلى المنطق.

وأضاف المدير المالي لسوفت بنك في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" بأن التخفيض لن يؤثر على قدرة الشركة جمع الأموال مشيرًا إلى أن "سوفت بنك" لديها احتياطيات نقدية كافية لاسترداد سنداتها على مدى السنوات الست المقبلة.

وتوقع أن تزداد نسبة الأصول المدرجة "بشكل كبير" في محفظة المجموعة بعد الاكتتاب العام الأولي لشركة "Arm" لصناعة الرقائق.