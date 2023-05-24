شركة صينية للسيارات الكهربائية تعلن عن نتائج مخيبة وتتوقع انخفاضًا في المبيعات

انخفضت أسهم شركة "Xpeng" الصينية للسيارات الكهربائية، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج جاءت مخالفة للتوقعات، مع توقعات بانخفاض المبيعات.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 50% على أساس سنوي لتصل إلى 4.03 مليار يوان صيني (571.6 مليون دولار) مقابل 5.19 مليار يوان متوقعة.

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وسجلت "Xpeng" خسائر صافية عند 2.34 مليار يوان مقابل 1.9 مليار متوقعة. ويعتبر هذا أكبر من الخسارة البالغة 1.7 مليار يوان التي تم الإبلاغ عنها خلال نفس الربع من عام 2022.

توقعت "Xpeng" أن تتراوح تسليماتها ما بين 21 ألفا إلى 22 ألفا خلال الربع الثاني، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا يتراوح بين 36.1% و39%.

كما توقعت الشركة أن تتراوح الإيرادات بين 4.5 مليار يوان و4.7 مليار يوان في الربع الثاني، بانخفاض يتراوح بين 36.8% و39.5% على أساس سنوي.

تأثرت "Xpeng" بعدد من العوامل في سوقها المحلية في الصين، حيث ألغت البلاد فجأة إجراءاتها الصارمة للسيطرة على كورونا في ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، كان التعافي الاقتصادي الصيني غير متوازن مع وجود بيانات متباينة. وقد أثر ذلك على الإنفاق الاستهلاكي.

وتواجه الشركة منافسة شديدة في السيارات الكهربائية من شركات ناشئة أخرى مثل "Li Auto" و"Nio" بالإضافة إلى "Tesla" و"BYD".

قامت "Xpeng" بتسليم 18230 سيارة في الربع الأول، بانخفاض حوالي 47% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأعادت الشركة تنظيم هيكل إدارتها خلال الأشهر القليلة الماضية وسط استعدادها لإطلاق سيارتها الرياضية الجديدة هذا العام والتي تسمى G6 في محاولة لإحياء المبيعات وصورة علامتها التجارية.