إدارة الغذاء والدواء تمنح الموافقة لحبوب "باكسلوفيد" للبالغين

منحت إدارة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، الموافقة الكاملة لحبوب كوفيد المضادة للفيروسات التابعة لشركة "فايزر"، "باكسلوفيد"، وذلك للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بشدة بالفيروس.

يُستخدم "باكسلوفيد" على وجه التحديد ضد كوفيد للبالغين فوق سن 50 عامًا ذو عوارض خفيفة إلى متوسطة، وأيضا للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة تعرضهم لخطر احتمال الذهاب إلى المستشفى أو الموت بسبب كوفيد.

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ويشمل ذلك أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب أو السرطان أو ضعف جهاز المناعة.

ويعتبر ثلاثة أرباع البالغين في الولايات المتحدة معرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد الحاد.

أتاحت إدارة الغذاء والدواء "باكسلوفيد" لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول من 2021 بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ للأفراد المعرضين لمخاطر عالية والذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق. وبموجب هذا التصنيف، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية حينها بسرعة على العلاج بناءً على بيانات التجارب السريرية الأولية.

يعني القرار الأخير الذي اتخذته إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن هناك الآن بيانات واسعة النطاق تشير إلى أن عقار "باكسلوفيد" آمن وفعال حيث قدر باحثو إدارة الغذاء والدواء الأميركية، استنادًا إلى معدلات كوفيد لشهر يناير/كانون الأول، أن "باكسلوفيد" يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ 1500 شخص وتجنب 13 ألف حالة دخول إلى المستشفى كل أسبوع" في الولايات المتحدة.