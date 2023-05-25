اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
- الشعار الجديد لـ
الشعار الجديد لـ"إي إف جي القابضة"
البورصة المصرية

"هيرميس" المصرية تغير علامتها التجارية إلى "إي إف جي القابضة"

الرئيس التنفيذي: الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من النمو بالسنوات السابقة

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة أن الجمعية العمومية وافقت على تغيير اسم الشركة إلى مجموعة "إي إف جي" القابضة لضمان تطور العلامة التجارية بما يتماشى مع خطط التوسع التي تتبناها المجموعة من خلال قطاعاتها الثلاثة، وهي بنك الاستثمار إي اف جي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي (NBFI) إي إف جي فاينانس، والبنك التجاري aiBANK.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إن اسم مؤسسة المجموعة المالية هيرميس سيتم تغييره إلى مؤسسة إي اف جي لتتماشى مع تغيير اسم الشركة الأم.

مادة اعلانية

وذكرت أن العلامة التجارية الجديدة تعكس تحول مجموعة "إي اف جي القابضة" من أحد أول البنوك الاستثمارية المستقلة في مصر إلى إحدى أكبر المؤسسات المالية القادرة على خدمة الأفراد من كافة مستويات الدخل والشركات بمختلف أحجامها لدفع عجلة الاقتصاد في 12 سوقا.

أسهم أوروبا تتلقى دعماً من شركات الرقائق أسواق المال الأسواق العالمية أسهم أوروبا تتلقى دعماً من شركات الرقائق

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة كريم عوض، إن نموذج أعمال الشركة شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وتابع عوض"الآن هو الوقت الأمثل لتغيير العلامة التجارية وتعظيم الاستفادة من النمو خلال السنوات الماضية، والذي شمل التوسع عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وتوسيع التواجد الجغرافي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط