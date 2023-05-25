"هيرميس" المصرية تغير علامتها التجارية إلى "إي إف جي القابضة"

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة أن الجمعية العمومية وافقت على تغيير اسم الشركة إلى مجموعة "إي إف جي" القابضة لضمان تطور العلامة التجارية بما يتماشى مع خطط التوسع التي تتبناها المجموعة من خلال قطاعاتها الثلاثة، وهي بنك الاستثمار إي اف جي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي (NBFI) إي إف جي فاينانس، والبنك التجاري aiBANK.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إن اسم مؤسسة المجموعة المالية هيرميس سيتم تغييره إلى مؤسسة إي اف جي لتتماشى مع تغيير اسم الشركة الأم.

مادة اعلانية

وذكرت أن العلامة التجارية الجديدة تعكس تحول مجموعة "إي اف جي القابضة" من أحد أول البنوك الاستثمارية المستقلة في مصر إلى إحدى أكبر المؤسسات المالية القادرة على خدمة الأفراد من كافة مستويات الدخل والشركات بمختلف أحجامها لدفع عجلة الاقتصاد في 12 سوقا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة كريم عوض، إن نموذج أعمال الشركة شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وتابع عوض"الآن هو الوقت الأمثل لتغيير العلامة التجارية وتعظيم الاستفادة من النمو خلال السنوات الماضية، والذي شمل التوسع عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وتوسيع التواجد الجغرافي".