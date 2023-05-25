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تسعير أسهم "أدنوك للإمداد" في طرح عام أولي عند الحد الأقصى
الطرح جمع نحو 769 مليون دولار
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الخميس، في بيان، إن تسعير أسهم وحدتها اللوجيستية "أدنوك للإمداد والخدمات" في طرح عام أولي، تم عند الحد الأقصى من النطاق السعري، بما يجعل القيمة السوقية للشركة حوالي 4.05 مليار دولار.
وأضاف البيان أن التسعير جاء عند 2.01 درهم للسهم وهو الحد الأعلى من نطاق سعري مبدئي ضيق تحدد بين 1.99 درهم (0.5420 دولار) و2.01 درهم للسهم.
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وجمع الطرح نحو 769 مليون دولار، وأن الإدراج متوقع أن يبدأ في الأول من يونيو/حزيران، وفق ما أوردته "رويتزر".
وقالت "أدنوك" هذا الأسبوع إنها قررت رفع حجم الاكتتاب في وحدتها للإمداد والخدمات بعد طلب كبير من المستثمرين وقررت طرح 19% في الطرح العام الأولي بدلا من 15%.
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