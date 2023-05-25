PIF يطلق الشركة السعودية - العراقية باستثمار 3 مليارات دولار

شهد الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم الخميس، الإعلان عن تفاصيل الشركة السعودية العراقية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- "PIF"، حيث تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في العراق.

ومن الاستثمارات الحالية للشركة؛ حصة 24% في مجموعة كابيتال بنك الأردنية، والتي بدورها تمتلك 62% في المصرف الأهلي العراقي. وافتتح فرع للمصرف الأهلي العراقي في الرياض لتسهيل وتنشيط التجارة بين السعودية والعراق.

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كما تساهم الشركة في برنامج توطين التابع للبنك المركزي العراقي الهادف لتعزيز الشمول المالي في العراق.

وتقوم الشركة السعودية العراقية للاستثمار بالاستثمار المباشر في الشركات الخاصة وفي الشركات المدرجة في سوق العراق إلى جانب الاستثمار غير المباشر من خلال المشاركة في مشاريع البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمار في الصناديق التي تستهدف السوق العراقية.



بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة السعودية العراقية بالاستثمار المشترك مع شركات صندوق الاستثمارات العامة وشركات القطاع الخاص لتسريع التوسع الإقليمي للشركات السعودية.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أميركي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.

وستستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وانطلقت اليوم في السعودية اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي العراقي، والذي يهدف لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين. ومن ضمن القطاعات المستهدفة قطاع الكهرباء في العراق بعد توجهه خلال الأعوام الماضية للربط الكهربائي مع دول الجوار، بما في ذلك السعودية، في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها منذ عقود إثر نقص الاستثمارات والإصلاحات في التوليد والتوزيع.