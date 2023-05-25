عمومية "السعودي الفرنسي" تقر توزيع 9% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2022

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الفرنسي التي عقدت مساء يوم الأربعاء 24 مايو عن طريق وسائل التقنية الحديثة وبنسبة حضور 63.73%، على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2022م بواقع 0.90 ریال للسهم.

وقال البنك في إفصاح لـ"تداول السعودية "، اليوم الخميس، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 1.079 مليار ريال، ما يمثل 9% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 12 يونيو 2023.

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وأوضح أن مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية 2022 سيصل 1.981 مليار ريال بواقع 1.65ريال للسهم، وما يعادل 16.5% من القيمة الاسمية.

وأقرت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2022م والبالغة 901.49 مليون ریال بواقع 0.75 ریال للسهم الواحد وما يمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وافق المساهمون على تعيين "كي بي إم جي" و"إرنست ويونغ" كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.