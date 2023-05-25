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الأنابيب السعودية
شركة أنابيب السعودية

مجلس إدارة "الأنابيب السعودية" يوصي بعدم توزيع أرباح عن عام 2022

لوجود خسائر متراكمة

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2022 وذلك نظراً لوجود خسائر متراكمة كما في 31 ديسمبر 2022م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن هذه التوصية سيتم عرضها على الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها.

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حققت شركة السعودية لأنابيب الصلب"أنابيب السعودية"صافي ربح قدره 6.37 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2023 مقارنة بصافي ربح بلغ 14.53 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2022 بانخفاض نسبته 56.16%.

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وقالت الشركة في بيان سابق إن انخفاض صافي الربح يعود لأسباب رئيسية، منها انخفاض الربح الإجمالي إلى 23.86 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2023 مقارنة بنحو 28.96 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2022م، نتيجة انخفاض حجم المبيعات.

وسجلت المبيعات في الربع الأول من العام 166.89 مليون ريال سعودي، مقابل 184.08 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي بتراجع نسبته 9.34%.

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