"أنابيب الشرق" تتحول إلى الربحية وتحقق 100 مليون ريال بنهاية مارس الماضي
نتيجة التحسن الكبير في حجم المبيعات
حققت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق" صافي أرباح بقيمة 100 مليون ريال سعودي للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2023، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 3 ملايين ريال سعودي للعام المالي 2022.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الأسباب الرئيسية للتغيير في صافي الربح تعود إلى ارتفاع الإيرادات، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي في العام المالي 2023، بارتفاع 141% على أساس سنوي مقارنة بـ597 مليون ريال سعودي للعام السابق.
وأشارت إلى زيادة حجم المبيعات 80% في الأنابيب، و142% في التغليف والطلاء على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بسبب زيادة تكلفة المواد الخام، ومصاريف القوى العاملة، والمصاريف التشغيلية.
وذكرت أن إجمالي الربح بلغ 156 مليون ريال سعودي، مرتفعاً بنسبة 462% على أساس سنوي مقارنة بنحو 28 مليون ريال سعودي في العام المالي 2022، مما يرجع إلى زيادة حجم البيع، مدعومًا بانتعاش قوي في الطلب.
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