"أنابيب الشرق" توزع أرباحاً نقدية 10% عن عام 2023

قرر مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق" توزيع 10%، أرباحا نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي مبلغ التوزيع 31.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 31.5 مليون سهم، بواقع واحد ريال للسهم.

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وذكرت أن تاريخ الأحقية في التوزيع بنهاية تداول يوم الأحد 16 يوليو المقبل، بينما تاريخ التوزيع 30 يوليو 2023.

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة يوم 22 مايو الجاري عن توقيع عقد مع شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت في بيان، إنها بموجب العقد ستقوم بأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، وتبلغ مدة العقد 12 شهراً.

وأضافت أن الأثر المالي للعقد سيظهر في الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي 2023/ 2024، والربع الأول من العام المالي 2024/2025.