"المركزي" السعودي يوافق على منتج لـ"التأمين العربية التعاونية"

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج لها.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن المنتج الذي حصل على الموافقة هو التأمين على عقود العمالة المنزلية التابعة لشركات الموارد البشرية والاستقدام - عملاء المجموعات، وإنها تلقت الموافقة يوم 24 مايو الجاري.

مادة اعلانية

وفى ديسمبر الماضي أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، عن نتائج الطرح المتبقي، وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 100% لعدد 9.36 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان يوم 18 ديسمبر 2022، إن عدد الأسهم التي تم تغطيتها من قبل المؤسسات الاستثمارية خلال فترة الطرح المتبقي 8.65 مليون سهم بنسبة 92.33%.

وأضافت أن عدد أسهم حقوق الأولوية التي تمت تغطيتها من قبل متعهد التغطية "شركة الراجحي المالية" 717.7 ألف سهم بنسبة 7.67%.