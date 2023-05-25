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براندس فور لس
براندس فور لس
شركات

"براندز فور لس" الإماراتية تعتزم بيع حصة أقلية لمستثمرين

يتوقع أن تجذب أنظار صناديق سيادية

دبي- العربية.نت
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قال مصدران مطلعان إن مالكي مجموعة "براندز فور لس" العاملة في مجال البيع بالتجزئة، ومقرها الإمارات يدرسون بيع حصة أقلية في الشركة لمستثمرين.

وأضاف المصدران أن المجموعة تدرس الأمر مع شركة "دي نوفو" لاستشارات الشركات ومقرها دبي. ولم ترد المجموعة على طلب من رويترز للتعليق، وكذلك امتنعت "دي نوفو" عن التعليق اليوم الخميس.

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وقال المصدران إن من المتوقع أن تجذب الصفقة المزمعة انتباه مستثمرين أفراد وصناديق ثروة سيادية، إذ من المتوقع أن تحقق الشركة أداء جيداً أو أداء أفضل من المتوقع، وفق ما أوردته "رويترز".

يشار إلى أن شركة "براندز فور لس" أسسها رائدا الأعمال اللبنانيان توفيق كريدية وياسر بيضون، وافتتحت أول متجر لها في بيروت عام 1996. وبعد ذلك بأربعة أعوام وسعت أعمالها في الإمارات ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي.

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