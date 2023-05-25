"رواسي" توقع عقداً مع "شبكات الخلوية" بقيمة 10 ملايين ريال
مدته 16 شهراً
وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار عقدا مع شركة شبكات الخلوية بقيمة 10.22 مليون ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة، لتنفيذ مشروع أعمال استبدال وحدات الربط الحلقي الكهربائي التقليدية بوحدات الربط الذكية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مدة العقد 16 شهرا، وقد يظهر الأثر المالي له خلال النصف الثاني من عام 2023، ولمدة سنة.
ووقعت شركة رواسي البناء للاستثمار يوم 9 مايو الجاري، مذكرة تفاهم ملزمة مع الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة واستلام أوامر العمل لبدء التنفيذ في مشروع أعمال استبدال وحدات الربط الحلقي الكهربائي التقليدية بوحدات الربط الذكية بقيمة 17.27 مليون ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان إن مدة تنفيذ المشروع 16 شهرا، وقد يظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة.
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