مستثمرون يبيعون حصة في الوحدة الهندية لـ"أستر" مقابل 300 مليون دولار

قال مصدران مطلعان إن مستثمرين في مجموعة أستر دي.إم للرعاية الصحية يجرون محادثات لبيع حصة نسبتها 30% في وحدة الشركة بالهند بنحو 300 مليون دولار، في أحدث صفقة محتملة بقطاع الرعاية الصحية المزدهر في الهند.

وتدير أستر، المدرجة في مومباي وتتخذ من الإمارات مقرا، 32 مستشفى و127 عيادة و521 صيدلية في الهند والإمارات. وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن المحادثات الحالية تتعلق بوحدة الشركة في الهند وتأتي في الوقت الذي تحاول فيه أستر فصل أعمالها في الخليج وبيع حصة أغلبية فيها.

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وذكر المصدران أن أستر ومستشاريها تواصلوا مع شركة كيه.كيه.آر آند كو الخاصة ومع معهد ماكس للرعاية الصحية، أحد أكبر سلاسل المستشفيات في الهند، لإجراء محادثات أولية عن البيع المحتمل لحصة المستثمرين.

ومستثمرو أستر الذين يفكرون في البيع هم أوليمبوس كابيتال التي تمتلك حصة 19% وشركة ريمكو للاستثمارات، ومقرها موريشيوس، التي تمتلك حصة 12%.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن المناقشات خاصة، إن أستر عينت البنك الاستثماري موليس آند كومباني، ومقره نيويورك، لإدارة الصفقة.

ورفض متحدثون باسم كيه.كيه.آر وأوليمبوس التعليق، بينما لم ترد أستر وريمكو وموليس آند كومباني على طلبات من رويترز للتعقيب.

وفي السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار، زادت إيرادات أستر 16% إلى 1.46 مليار دولار بينما بلغ صافي الربح 51.36 مليون دولار.