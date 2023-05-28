ارتفاع أرباح "بوبا العربية" إلى 230 مليون ريال في الربع الأول

قفزت أرباح شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" قبل الزكاة والضرائب بنسبة 122.27% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 230.136 مليون ريال، مقابل 103.5مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة 188.6 مليون ريال، مقابل 60.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، بنمو 212.9%.

مادة اعلانية

ونما إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 28.11% إلى 5.409 مليار ريال، مقابل 4.222 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من العام بمبلغ 126.598 ألف ريال سعودي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى عدة أسباب، أولها تحسن في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 99.957 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 145.9%.

وأوضحت أن هذا كان مدفوعًا بارتفاع في إيرادات خدمات التأمين بمبلغ 801.420 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 27.2%، بالإضافة إلى انخفاض في صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بمبلغ 12.325 ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 77.7%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وقابلت هذه التغيرات ارتفاعا جزئيا في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 713.788 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 24.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفع صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 19.968 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 24.2%، كما ارتفع صافي الإيرادات الأخرى بمبلغ 16.369 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 100%.

وأشارت الشركة إلى تغييرات غير إيجابية، منها ارتفاع في صافي المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 9.696 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 20.4%.

وذكرت أن إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفع بمبلغ 1.187 مليار ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 28.1%.

وقامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، وقامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتم الإشارة الى البيانات غير المتوافقة مع المعايير الجديدة بالرقم "0".