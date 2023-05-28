سوق السعودية
"أقاسيم" تعتزم طرح صكوك مقومة بالريال السعودي
لدعم أنشطتها التشغيلية
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تعتزم شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية"أقاسيم"، إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي لدعم أنشطتها التشغيلية.
كما قامت الشركة بتعيين شركة صكوك المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح الصكوك.
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وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الأحد، إن الصكوك ستطرح عبر الموقع الالكتروني لشركة صكوك المالية المصرحة من هيئة السوق المالية لطرح أدوات الدين والاستثمار بها.
وكان مجلس إدارة الشركة قرر في 1 مايو الجاري طرح صكوك مقومة بالريال السعودي، وذكرت الشركة أنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الحين.
وأوضحت أن طرح الصكوك لا يشترط موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج.
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