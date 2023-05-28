"إم آي إس" السعودية توقع عقدين بـ188.7 مليون ريال
قيمة العقدين شاملة ضريبة القيمة المضافة
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن توقيع عقد مشروع إنشاء البنية التحتية لنظام الموارد الحكومي الموحد مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بقيمة 141.7 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن إعلان الترسية تم في 22 مارس الماضي، لإنشاء وبناء البنية التحتية لنظام الموارد الحكومي الموحد مع توريد وتنصيب أجهزة وأنظمة البنية التحتية التي تتكون من عدة موارد مثل الخوادم الفعلية والافتراضية ووحدات التخزين والأرشفة لتوفير البنية التحتية والانظمة الحكومية الموحدة.
وتصل مدة العقد إلى 24 شهرا، فيما سيكون الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها بدءا من الربع الثاني للعام المالي 2023.
كما أعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﻣﻊ شركة الإلكترونيات المتقدمة لتجديد تراخيص برامج حاسب آلي ﺑﻘﯾﻣﺔ 47.04 مليون ﷼ ﺷﺎﻣﻼ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ.
وتصل مدة العقد إلى 5 ﺳﻧوات ﻣﯾﻼدﯾﺔ، فيما سينعكس الأثر المالي في اﻟرﺑﻊ اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2023م.
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