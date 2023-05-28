سوق السعودية
"تهامة" تعتزم استثمار 75 مليون ريال في صناديق حكومية متخصصة بالإعلام
أكدت أن القرار يدعم تمكين الشباب السعودي المتميز في تطوير مواهبه
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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة" عن قرار مجلس الإدارة، بتخصيص مبلغ 75 مليون ريال للاستثمار في صناديق حكومية متخصصة في مجال الإعلام.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن القرار يأتي في إطار استراتيجية الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030).
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وأضافت أن القرار يهدف للمساهمة في دعم وتمكين القطاعات الحيوية وتمكين الشباب السعودي المتميز للمساعدة في تطوير المواهب السعودية وتقويتها وتوطين الصناعة والمساهمة في المحتوى المحلي.
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