إيلون ماسك سيلتقي مسؤولين صينيين كباراً ويزور منشأة "تسلا" في شنغهاي

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن إيلون ماسك سيزور الصين هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة إن ماسك سيلتقي مسؤولين صينيين كبارا، ويزور منشأة لـ"تسلا" في شنغهاي.

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تقلّص الفارق في الثروة بين الشريك المؤسس لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، والملياردير الفرنسي رئيس شركة "LVMH"، بيرنارد أرنو، إلى 8 مليارات دولار فقط بعد أسبوع جيد لشركات التكنولوجيا مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي والتقارب للتوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأميركي.

على الجانب الآخر، تعرضت شركات السلع الفاخرة للكثير من الضغط، بعدما تراجعت أسهم شركة "LVMH" بأكثر من 7% حتى يوم الخميس خلال الأسبوع الماضي، قبل أن ترتفع مرة أخرى يوم الجمعة مع الانتعاش العام لأسواق الأسهم.