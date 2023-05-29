اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

"المتقدمة" تحصل على 2.2 مليار ريال تسهيلات ائتمانية من البنك الأول

بهدف تمويل تسهيلات قائمة وأغراض الشركة العامة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأسعار تنافسية بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي مع البنك الأول، وذلك لسداد كامل التسهيلات الائتمانية القائمة وتمويل أغراض الشركة العامة.

وقالت "المتقدمة" في بيان نشر على موقع "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل خمس سنوات، والضمانات المقدمة سندات لأمر.

مادة اعلانية

وأوضحت أنها حصلت على التمويل يوم 28 مايو الجاري.

وحول الهدف من الحصول على التمويل قالت "المتقدمة" إنها تستهدف سداد كامل التسهيلات القائمة وتمويل أغراض الشركة العامة، وسيكون لاتفاقية التمويل الجديدة أثر مالي إيجابي من خلال الحصول على شروط تجارية أفضل وأسعار تنافسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تسيطر على الحدود وأفغانستان تشهر أسلحتها بسبب المياه إيران تسيطر على الحدود وأفغانستان تشهر أسلحتها بسبب المياه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط