"المتقدمة" تحصل على 2.2 مليار ريال تسهيلات ائتمانية من البنك الأول

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأسعار تنافسية بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي مع البنك الأول، وذلك لسداد كامل التسهيلات الائتمانية القائمة وتمويل أغراض الشركة العامة.

وقالت "المتقدمة" في بيان نشر على موقع "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل خمس سنوات، والضمانات المقدمة سندات لأمر.

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وأوضحت أنها حصلت على التمويل يوم 28 مايو الجاري.

وحول الهدف من الحصول على التمويل قالت "المتقدمة" إنها تستهدف سداد كامل التسهيلات القائمة وتمويل أغراض الشركة العامة، وسيكون لاتفاقية التمويل الجديدة أثر مالي إيجابي من خلال الحصول على شروط تجارية أفضل وأسعار تنافسية.