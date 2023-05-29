"صافولا" تنتهي من شراء 2.18 مليون من أسهمها لتخصيصها حوافز للموظفين

أعلنت مجموعة صافولا "صافولا"، أنها قد أكملت شراء الكمية المستهدفة من أسهمها، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل، وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها قد أتمت شراء كامل كمية الأسهم المستهدفة في مرحلة واحدة، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم شراؤها 2.18 مليون سهم، وهو أقل من السقف المعتمد من قبل الجمعية البالغ 2.5 مليون سهم كحد أقصى.

مادة اعلانية

وأضافت أنه سيتم تخصيص الأسهم للمستفيدين - حسب شروط البرنامج - لمدة 3 سنوات (ثلاث شرائح).

وأوضحت أن قيمة الأسهم المشتراة 80 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر الشراء للسهم نحو 36.34 ريال.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المجموعة لاستقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجموعة صافولا.