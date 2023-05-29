"نقي للمياه" تبدأ إنشاء مصنع جديد في "الرياض"

أعلنت شركة نقي للمياه عن بدء إنشاء مصنع مياه تابع لها في مدينة الرياض، بجانب الانتهاء من توقيع عقد ملزم للاستحواذ على عقار صناعي بكامل تجهيزاته.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاستحواذ على العقار تم نظرًا لجاهزية الموقع واكتمال بنيته التحتية اللازمة لبدء إنشاء خطوط الإنتاج.

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وأوضحت أن العقار يقع على قطعة أرض من الأراضي التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، وسيتم تمويل قيمة العقار وتكاليف إنشاء المصنع ذاتيًا من قبل الشركة دون الحاجة إلى أي تمويل خارجي.

وتوقعت الشركة أن يبدأ ظهور الأثر المالي للمصنع الجديد في مدينة الرياض نهاية الربع الأول من عام 2024م.

ووفقا لبيانات سابقة من الشركة سجل صافي أرباح "نقي للمياه" ارتفاعا بنحو 12.3% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 11.17 مليون ريال، مقابل 9.94 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وسجلت المبيعات الإجمالية للشركة 59.34 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، مقابل 60.21 مليون ريال في الفترة المناظرة من السنة الماضية بتراجع طفيف نسبته 1.46%.