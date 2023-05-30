"إكسترا": احتمالية الطرح ضمن خياراتنا الاستراتيجية لأنشطة التمويل الاستهلاكي
قالت إن جميع الخيارات تخضع لاستكمال الدراسات
قالت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" إنها تعمل حالياً على تقييم عدد من الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بأنشطة التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك احتمالية إجراء طرح عام أولي لإحدى شركاتها التابعة بهدف تعزيز القيمة المضافة للمساهمين.
وأكدت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن أيا من الخيارات الاستراتيجية التي يتم تقييمها حالياً تخضع لاستكمال الدراسات المتعلقة بالنواحي المالية والتقنية والقانونية وكذلك إكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
وأضافت أنها سوف تعلن لاحقاً عن أي تطورات في حينها وفقا لما تقتضيه الأنظمة.
ونقلت وكالة "رويترز" أمس عن مصدرين مطلعين، أن شركة تجارة التجزئة السعودية، المتحدة للإلكترونيات، تخطط لطرح عام أولي لشركة" تسهيل للتمويل" التابعة لها.
وأضاف المصدران أن "المتحدة للإلكترونيات" المعروفة باسم "إكسترا" عينت بنك إتش.إس.بي.سي للترتيب للطرح.
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