اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إكسترا لوغو جديد
شعار شركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"
سوق السعودية

"إكسترا": احتمالية الطرح ضمن خياراتنا الاستراتيجية لأنشطة التمويل الاستهلاكي

قالت إن جميع الخيارات تخضع لاستكمال الدراسات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" إنها تعمل حالياً على تقييم عدد من الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بأنشطة التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك احتمالية إجراء طرح عام أولي لإحدى شركاتها التابعة بهدف تعزيز القيمة المضافة للمساهمين.

وأكدت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن أيا من الخيارات الاستراتيجية التي يتم تقييمها حالياً تخضع لاستكمال الدراسات المتعلقة بالنواحي المالية والتقنية والقانونية وكذلك إكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

مادة اعلانية

وأضافت أنها سوف تعلن لاحقاً عن أي تطورات في حينها وفقا لما تقتضيه الأنظمة.

انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "جمجوم فارما" 2.1 مليون سهم.. اليوم أسواق المال سوق السعودية انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "جمجوم فارما" 2.1 مليون سهم.. اليوم

ونقلت وكالة "رويترز" أمس عن مصدرين مطلعين، أن شركة تجارة التجزئة السعودية، المتحدة للإلكترونيات، تخطط لطرح عام أولي لشركة" تسهيل للتمويل" التابعة لها.

وأضاف المصدران أن "المتحدة للإلكترونيات" المعروفة باسم "إكسترا" عينت بنك إتش.إس.بي.سي للترتيب للطرح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شريان لخدمة سكان تعز المحاصرة.. ما دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؟ شريان لخدمة سكان تعز المحاصرة.. ما دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط