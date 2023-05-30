تسلا
إيلون ماسك يصل إلى الصين في زيارته الأولى منذ 3 أعوام
ماسك يلتقي بكبار المسؤولين الصينين ويسعى لإطلاق طراز جديد من سيارات "تسلا"
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وصلت الطائرة الخاصة للملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى بكين في أول زيارة للصين منذ ثلاثة أعوام.
ورحبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية بزيارة ماسك ووفد الأعمال المصاحب له، وأشارت إلى أنها خطوة لدعم الاستثمارات الخارجية وزيادة التعاون بين البلدين.
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ويلتقي ماسك بكبار المسؤولين الصينين، كما يزور مصنع شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية في شنغهاي، حيث تسعى الشركة لإطلاق طراز جديد من سياراتها لمنافسة نظيراتها في السوق الصينية.
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