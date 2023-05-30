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بنك أبوظبي الأول (وام)
بنك أبوظبي الأول (وام)
بنوك الإمارات

بنك أبوظبي الأول يطرح سندات خضراء لأجل 5 سنوات

البنك حدد سعرا أوليا استرشاديا عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية

دبي - رويترز
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أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي الأول حدد سعرا أوليا استرشاديا عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لإصدار من السندات الخضراء المقومة بالدولار لأجل 5 سنوات من المتوقع أن يتم تسعيرها اليوم الثلاثاء.

وسيتولى بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، تقديم المشورة بشأن الطرح، فيما ينضم إليه كمديرين مشتركين ومديرين للدفاتر بنوك سيتي وكريدي أجريكول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.

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وسجل صافي ربح مجموعة بنك أبوظبي الأول العائد لحاملي الأسهم 3.93 مليار درهم في الربع الأول من هذا العام مقابل 5.12 مليار درهم في الربع المماثل من عام 2022 بتراجع نسبته 23%.

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ووفقا لبيان أصدره البنك سجلت إيرادات صافي الفوائد للربع الأول 4.27 مليار درهم مقابل 2.86 مليار درهم في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 6.73 مليار درهم مقابل 4.46 مليار درهم قبل عام.

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