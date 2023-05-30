21 يونيو.. "الصناعات الكهربائية" تناقش زيادة رأس المال 25% عبر أسهم منحة

دعا مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)، يوم 21 يونيو 2023 من خلال وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية "، اليوم الثلاثاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية ، والمبلغ الإجمالي للزيادة 112.5 مليون ريال.

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وأشارت إلى أن رأس المال قبل الزيادة 450 مليون ريال، وسيصبح بعد الزيادة 562.5 ريال، بنسبة قدرها 25%.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 45 مليون سهم، وسيصبح بعد الزيادة 56.25 مليون سهم.

وقالت إن هذه التوصية تهدف إلى تقوية المركز المالي للشركة لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة، عبر رسملة 112.5 مليون ريال من الأرباح المبقاة، عن طريق منح 1 سهم لكل 4 أسهم مملوكة.

وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وأضافت الشركة أنه في حال وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

كما تضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والأسهم وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

وسيتم التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

وذكرت الشركة أن الأحقية في حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25%من رأس المال على الأقل.