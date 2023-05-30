"سهل للتمويل" توصي بتوزيع 5% أرباحا نقدية عن 2022

أوصى مجلس إدارة شركة "سهل للتمويل" بتوزيع 5%، أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية "، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي مبلغ التوزيعات 50 مليون ريال سعودي، والأسهم المستحقة للتوزيع 100 مليون سهم ، بواقع نصف ريال لكل سهم.

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وأوضحت أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وسيتم تحديد تاريخ الوزيع لاحقا بعد الحصول علي موافقة الجمعية العامة للشركة.

وقالت إن توزيعات المساهمين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.