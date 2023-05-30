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سوق السعودية

"إم آي إس" توقع عقدا مع "سدايا" بـ 228.7 مليون ريال

تنفذ الشركة مشروع الدعم الفني لتقنية الأنظمة المفتوحة المرحلة الثالثة "TSOS3"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن توقيع عقد مشروع الدعم الفني لتقنية الأنظمة المفتوحة المرحلة الثالثة "TSOS3" مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- "سدايا" بقيمة إجمالية قدرها 228.77 مليون ريال سعودي تقريبا (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية" أن المشروع يهدف إلى زيادة خبرة وتعزيز مراكز تقنية المعلومات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم اللازم لتطبيق الخدمات والتقنيات، وتم توقيع العقد يوم الاثنين 29 مايو الجاري.

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أوضحت أن مدة العقد 36 شهرا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي له فى الربع الأول من العام 2024.

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