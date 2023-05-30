20 يونيو.. مساهمو "كابلات الرياض" يصوتون على توزيع 15% أرباحاً نقدية عن العام الماضي

دعا مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، للتصويت على توزيع 15% أرباحا نقدية عن العام الماضي.

وقال المجلس في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 225 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية عن عام 2022 بواقع 1.50ريال سعودي للسهم الواحد، وتمثل 15% من قيمة السهم الاسمية.

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وأوضح أن الأحقية في التوزيع ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.

ويضم جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023، والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.