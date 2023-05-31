اقتصاد الإمارات
أرباح "دبي للاستثمارات" ترتفع 250% إلى 9.8 مليار دولار في 2022
عائدات المؤسسة السنوية ترتفع إلى 72.8 مليار دولار
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أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي الذراع الاستثمارية الأساسية لحكومة الإمارة، اليوم الأربعاء أن أرباحها لعام 2022 زادت بأكثر من 250 بالمئة بما يشير لاستمرار التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة.
وحققت المؤسسة، التي تمتلك طيران الإمارات، أرباحاً بلغت 36.1 مليار درهم (9.83 مليار دولار) ارتفاعا من 10.1 مليار درهم في 2021 وبعد تكبد خسارة في 2020.
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تعد نحو 6.37 مليار درهم من تلك الأرباح تعود لحصص غير مسيطرة.
وقفزت العائدات إلى 267.4 مليار درهم (72.8 مليار دولار) من 169.4 مليار درهم في 2021.
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