الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" قد يترشح لمنصب حكومي في أميركا
أجرى زيارة للصين هي الأولي منذ 2019
قال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي دايمون إنه قد يترشح لمنصب حكومي في المستقبل لخدمة بلاده لكن تركيزه الآن ينصب على إدارة البنك.
أكد دايمون على هامش زيارته الأولى للصين منذ 2019، أن البنك ملتزم بممارسة أعماله هناك مهما كانت الظروف.
وكان بنك "جي بي مورغان" من بين أكثر البنوك طموحا في توسيع وجوده في الصين على الرغم من أن التوسع يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.
و أعرب المسؤولون الصينيون عن أملهم بأن يساعد JPMorgan في جذب المزيد من المؤسسات المالية الدولية إلى شنغهاي وتقديم نظرة حول التطور الذي تشهده المدينة.
لكن مع تضاؤل تدفقات الصفقات الداخلية في الصين خلال جائحة كورونا قلصت بنوك وول ستريت قوتها العاملة في آسيا.
وكانت مصادر لوكالة بلومبرغ قد أفادت بأن جي بي مورغان تخلى عن نحو 30 وظيفة مصرفية استثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواخر فبراير معظمها في الصين.
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