عمومية "جرير للتسويق" توافق على تجزئة السهم إلى ريال واحد

وافق مساهمو شركة جرير للتسويق، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الثلاثاء، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال للسهم، وفقاً لبيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء.

وسيصبح عدد أسهم "جرير" بعد التعديل 1.2 مليار سهم بدلاً من 120 مليون سهم، فيما لا يوجد تغير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وسيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي "جرير" المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي "جرير للتسويق" لدى شركة مركز "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيطبق أثر القرار على سعر السهم بداية من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية.

وفي سياق متصل، وافق المساهمون على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ نحو 393.96 مليون ريال كما في نهاية 2022 إلى الأرباح المبقاة.