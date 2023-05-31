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المصانع الكبرى للتعدين - أماك
شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"
سوق السعودية

"أماك" توزع 10% أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2023

بواقع ريال واحد لكل سهم

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" بتاريخ 30 مايو الجاري توزيع 10%، أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة التوزيعات تبلغ 64.797 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 64.797 مليون سهم ، بواقع ريال واحد لكل سهم.

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وذكرت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 5 يونيو 2023 (تاريخ الاستحقاق)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.

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ونبهت الشركة المساهمين إلى سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حسابات المحافظ الاستثمارية بمركز إيداع للأوراق المالية بالشكل الصحيح من قبل الوسطاء لضمان إيداع أرباحهم في المحافظ الاستثمارية في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع).

وأوضحت أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" في اجتماعها الذي عقد الموافق 29 مايو 2023، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الجمعية وافقت أيضا علي سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنتين القادمة 2023 و2024.

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