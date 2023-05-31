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ذكاء اصطناعي

"بايدو" تخصص 140 مليون دولار لتمويل الشركات الناشئة العاملة بالذكاء الاصطناعي

استثمرت ملايين الدولارات في نظام "Ernie" الذي عملت عليه لسنوات

دبي - العربية.نت
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خصصت شركة "بايدو -Baidu"صندوقا بقيمة 140 مليون دولار لتمويل الشركات الناشئة الصينية التي تركز على المحتوى الناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبهذه الخطوة ستنضم "بايدو" إلى الشركات التي تستثمر في الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كشركة "OpenAI" المالكة لتطبيق "ChatGPT".

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كانت "بايدو" قد استثمرت ملايين الدولارات في تطوير نظام "Ernie" للذكاء الاصطناعي الشبيه بـ"ChatGPT"والذي كانت تعمل عليه على مدار عدة سنوات.

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