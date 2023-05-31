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الشركة السعودية للاستثمار الزراعي سالك
الشركة السعودية للاستثمار الزراعي سالك
شركات

"سالك" السعودية و"مارفريج" تتعهدان بالاستثمار في "برازيل فودز"

"سالك" عرضت شراء ما يصل إلى 50% من الأسهم التي ستطرحها الشركة البرازيلية

ساو باولو - رويترز
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قالت شركة برازيل فودز المحدودة "بي.آر.إف" البرازيلية للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء، إن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" وشركة "مارفريج" البرازيلية للصناعات الغذائية وعدتا بشراء أسهم في طرح جديد محتمل لأسهمها.

وذكرت "برازيل فودز" في إفصاح أن الشركة السعودية عرضت شراء ما يصل إلى 50% من الأسهم التي ستطرحها الشركة وعددها 500 مليون سهم جديد، مما دفع مارفريج إلى عرض شراء 250 مليون سهم بالمثل.

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وأضافت الشركة أنه بموجب العرض يجب ألا يزيد سعر السهم على 9 ريالات برازيلية (1.80 دولار)، مضيفة أن مجلس إدارتها وافق بالفعل على تعيين مستشار مالي للطرح.

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