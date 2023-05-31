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"فاركو" المصرية تسعى لإنشاء مدينة لتصنيع الدواء في السعودية

بدء تنفيذ الإنشاءات يونيو 2023

القاهرة - العربية.نت
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توقع مجموعة "فاركو" المصرية للأدوية عقود إنشاء مدينة لتصنيع الدواء في السعودية، مع شركة المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، وسيتم البدء في إنشاءات أول مصنع خلال شهر يونيو المقبل.

وقال شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة مجموعة "فاركو"، إنه سيتم الانتهاء من إنشاءات مدينة الدواء خلال 3 أعوام، و إن صندوق التنمية الصناعية السعودي، سيمول نحو 60% من تكلفة المشروع.

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وتابع حلمي: "المصنع سيُنتج مجموعات دوائية حديثة ومتطورة، كما سيتم إنتاج أشكال دوائية جديدة لأول مرة في الشرق الأوسط، ويستهدف المصنع خدمة السوق السعودي والخليجي، والتصدير من خلاله أيضًا"، بحسب تصريحاته لصحيفة "البورصة" المصرية.

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ووقعت "فاركو"، خلال شهر يونيو الماضي، مذكرة تفاهم مع "مجموعة العجلان" السعودية لإنشاء مدينة لتصنيع الأدوية في السعودية، باستثمارات تبلغ نحو 150 مليون دولار.

وقال حلمي إن مبيعات شركة "فاركو" خلال عام 2022 تجاوزت 5 مليارات جنيه، 10% منها صادرات لـ52 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بالإسكندرية تبلغ نحو 2 مليون عبوة دوائية يوميًا.

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