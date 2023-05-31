"فيبكو" تعدل الكيان القانوني لوحدة تابعة إلى شركة مساهمة وترفع رأسمالها

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف"فيبكو" عن قرارات مجلس إدارتها الصادرة بالتمرير بتاريخ الثلاثاء 30 مايو 2023م والتي تعلقت جميعها بالشركة التابعة "شركة فبك للصناعة".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن مجلس الإدارة وافق على تحويل الكيان القانوني للشركة - والتي تمتلك فيها فيبكو ما نسبته 100% من رأسمالها المدفوع البالغ 18 مليون ريال - من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، بجانب الموافقة على وضع رأس مال مصرح به بقيمة 100 مليون ريال.

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كما وافق المجلس على زيادة رأس المال المدفوع من 18 مليون ريال إلى 70 مليون ريال، وسوف يتم تمويل هذه الزيادة وقيمتها 52 مليون ريال من خلال استخدام جزء من أرصدة الحسابات الجارية بين الشركاء.

وأشار إلى أن هذا التحول سوف يخدم أهداف وتوجهات شركة فبك للصناعة في التوسعات المستقبلية وسيحافظ على استقرارها واستدامتها، ويعزز مركز الشركة المالي مما يدعم رفع مبيعات التصدير ويحسن العلاقة الائتمانية مع بعض العملاء الكبار خارجياً بهدف زيادة حصة الشركة التصديرية وبما يتماشى مع احتياجات الأسواق العالمية.

وذكرت أن هذا التحول لن يكون له تأثير جوهري على النتائج المالية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لهيكلة رأس المال محاسبياً في قوائم الشركة المالية اعتباراً من الربع الثاني أو الربع الثالث من العام المالي 2023م، مع الوضع في الاعتبار أن تنفيذ بعض أو كل هذه القرارات متوقف على قدرة الشركة على استكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة مع الجهات الحكومية.

وسوف تستمر "فيبكو" في اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تعزيز قدرة الشركة على الدخول في استثمارات جديدة بهدف تفعيل الاستفادة القصوى من التكامل بين أنشطة فيبكو التشغيلية وشركتها التابعة، والارتقاء بكفاءة أعمال الشركة ومراعاة حقوق كافة أصحاب المصالح، والتركيز على مجالات لديها فرص نمو كبيرة، بما سوف يسهم في تعزيز ربحية الشركة، وتعظيم قيمة استثمارات المساهمين على المدى البعيد.

وقالت إنها سوف تفصح عن أي تطورات أخرى تستجد في هذا الشأن في حينه.