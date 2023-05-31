"يونيبر" تستكمل بيع مصفاة وقود بحري بالإمارات
الصفقة من بين شروط المفوضية الأوروبية لحصول الشركة على حزمة إنقاذ من الحكومة الألمانية
قالت شركة "يونيبر" الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها استكملت عملية بيع مصفاتها للنفط ووحدة للوقود البحري في الإمارات إلى كونسورتيوم يتألف من مجموعة مونتفورت والمكتب الخاص للشيخ أحمد دلموك آل مكتوم.
وجاء استكمال عملية البيع من يونيبر إنرجي، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
والصفقة من بين شروط المفوضية الأوروبية لحصول الشركة على حزمة إنقاذ من الحكومة الألمانية.
ووافقت "يونيبر" في فبراير/شباط على بيع مصفاة النفط التابعة لها في الإمارات إلى كونسورتيوم يشمل شركة "مونتفورت" والمكتب الخاص للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم بسعر لم يُكشف عنه. كما أعلنت عن صفقة لبيع حصة بنسبة 20% في خط أنابيب غاز.
وقالت يوتا دوينجز "وقعنا اتفاقيات بيع وشراء ونتطلع بالفعل إلى إتمامها في الأسابيع المقبلة. وبالتالي نحن واثقون من أنه يمكننا أن نعلن عن بعض التقدم في هذا الأمر قريبا".
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