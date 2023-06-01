سوق السعودية
تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" توقع عقد خدمات تسويقية دولية بـ 180 مليون ريال سنوياً
تبلغ مدة العقد 3 سنوات
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أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن توقيع شركة توق للعلاقات العامة التابعة للمجموعة، عقدا مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم خدمات إعلامية وتسويقية دولية.
وقالت "الأبحاث والإعلام" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة العقد تبلغ 180 مليون ريال سنوياً لمدة 3 سنوات.
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وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني من عام 2023.
وأشارت إلى أن العقد يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار وحضور على الصعيد المحلي والعالمي.
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