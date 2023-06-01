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سوق السعودية

"أنابيب الشرق" توقع عقداً بقيمة 93 مليون ريال مع "أرامكو"

يبدأ ظهور أثره فى الربع الرابع من العام المالي 2023-2024

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق" عقدا مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بقيمة 93 مليون ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن العقد يتضمن تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) ، وتم توقيعه بتاريخ 31 يونيو 2023.

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وذكرت أن مدة العقد 8 أشهر، وسوف يظهر الأثر المالي له في الربع الرابع من العام المالي الحالي2023- 2024، والربع الأول من العام المالي 2024 - 2025.

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