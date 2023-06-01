سوق السعودية
"الخارجية" ترسي عقداً بـ999 مليون ريال على "التعاونية للتأمين"
سينعكس أثره المالي الإيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2023
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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، اليوم الخميس، عن تسلمها تعميداً من وزارة الخارجية السعودية لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبيها.
وقالت "التعاونية للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد تبلغ نحو 999.18 مليون ريال.
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وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي وزارة الخارجية وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لمدة سنتين اعتباراً من مطلع يونيو 2023.
ومن المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2023م.
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