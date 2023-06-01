اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التعاونية للتأمين مناسبة
الشركة التعاونية للتأمين
سوق السعودية

"الخارجية" ترسي عقداً بـ999 مليون ريال على "التعاونية للتأمين"

سينعكس أثره المالي الإيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، اليوم الخميس، عن تسلمها تعميداً من وزارة الخارجية السعودية لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبيها.

وقالت "التعاونية للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد تبلغ نحو 999.18 مليون ريال.

مادة اعلانية

وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي وزارة الخارجية وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لمدة سنتين اعتباراً من مطلع يونيو 2023.

ومن المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2023م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني لتهدئة الأجواء بين واشنطن وبكين إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني لتهدئة الأجواء بين واشنطن وبكين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط