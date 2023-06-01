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اقتصاد السعودية

"الصناعة" السعودية: فوز 12 شركة في منافسة مجمع "كسارات جدة" الجديد

الوزارة تلقت 52 طلباً للمشاركة في المنافسة

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن أسماء 12 شركة فائزة في منافسة الحصول على رخص محاجر مواد البناء في مجمع كسارات جدة الجديد الواقع على بعد 20 كيلومترا شرق المحافظة بمنطقة مكة المكرمة، والذي يضم 5 رخص لخام البحص، و7 رخص لمواد الردميات، وفقاً لبيان.

وأوضحت الوزارة عبر "منصة تعدين" أن الشركات الفائزة هي: شركة عنود نجد للتعدين، وشركة بازلت للصناعة، وشركة المحاجر السعودية للمقاولات، وشركة الغربية المتحدون الصناعية، وشركة جبال الصمان للمقاولات العامة، وشركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده.

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وشركة بازلت بلس للمقاولات العامة، والشركة العالمية لمضافات الخرسانة، وشركة رجاء الله عواض الطلحي للمقاولات العامة، وشركة فهد طريخم البقمي الصناعية، وشركة مصنع ليد العالمية للمنتجات الأسمنتية، وشركة اجتياز الطرق الصناعية.

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وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الوزارة تلقت 52 طلبا للمشاركة في منافسة مجمع كسارات جدة التي تم الإعلان عنها مطلع العام الجاري، من خلال "منصة تعدين"، و اجتاز 40 طلبًا مرحلة التأهيل، بينما لم يستوفِ 12 طلبًا المتطلبات المطلوبة.

وأكد أن مراحل المنافسة تضمنت الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل لدخول المنافسة، ثم الإعلان عن تأهيل المتنافسين، وعقد ورش عمل للشركات المؤهلة، وتنظيم زيارة ميدانية للتعرف على المجمع، ثم إطلاق عملية المزايدة على الرخص المطروحة وأخيرًا إعلان النتائج والشركات الفائزة.

ويأتي طرح هذه المنافسة في إطار سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تنظيم الحصول على رخص محاجر مواد البناء وتطويره، وتعزيز الشفافية والعدالة عبر المنافسات التعدينية، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي وخلق الفرص الوظيفية.

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