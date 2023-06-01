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السعودية

"جروب فايف" تعلن عن ترسية مشروع مع "أرامكو" بـ113 مليون ريال

لتصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "جروب فايف" السعودية للأنابيب عن ترسية مشروع مع "أرامكو" السعودية، بدءا من بداية هذا الشهر، لتصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بأحد المشاريع المملوكة لـ"أرامكو" والواقع بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

وكشفت الشركة عبر موقع "تداول"، أن قيمة المشروع هي 113 مليونا و116 ألفا و193 ريالا شامل ضريبة القيمة المضافة.

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وارتفعت أسهم "جروب فايف" بأكثر من 7% في جلسة اليوم الخميس بينما ارتفعت أسهم "أرامكو" بحوالي 1%.

كما أعلنت الشركة املتخصصة بالأنابيب دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الأربعاء في 21 من يونيو/حزيران 2023.

ويتضمن جدول اجتماع الجمعية العديد من القرارات، من بينها التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 وأيضا التصويت على إبراء ذمة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية نفسها.

كما سيتم التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن مخلد الحربي، عضواً في لجنة المراجعة.

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