"جي بي مورغان" يغلق ربع أفرع "فيرست ريبابلك"

قال متحدث باسم "جي بي مورغان"، اليوم الخميس، إنه سيغلق 21 فرعًا من فروع بنك فيرست ريبابلك "First Republic Bank" بحلول نهاية العام.

تمثل المراكز حوالي ربع فروع "فيرست ريبابلك" والبالغ عددها 84 فرعًا في 8 ولايات. وقد استولى المنظمون على البنك في مايو/أيار وتم بيعه إلى "جي بي مورغان".

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وقال المتحدث: "هذه المراكز ذات أحجام معاملات منخفضة نسبيًا وتقع عمومًا على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مكتب آخر لـ First Republic".

سيُعرض على حوالي 100 موظف، الذين تأثروا بإغلاق المراكز، فرصة انتقالية مدتها 6 أشهر. بعد ذلك، سيكونون مؤهلين للتقدم لوظائف أخرى في "جي بي مورغان"، الذي لديه حاليًا 13000 وظيفة شاغرة.

في الأسبوع الماضي، تم إخطار ما يقرب من ألف موظف بأنهم سيفقدون وظائفهم، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر لشبكة "CNBC" الأميركية، بينما عُرضت على البعض الآخر أدوار مؤقتة لفترات تتراوح من 3 أشهر إلى عام.

"جي بي مورغان" هو أكبر بنك في الولايات المتحدة، ويعمل فيه أكثر من 296 ألف موظف ولديه 4800 فرع. وقال مسؤولون تنفيذيون للمستثمرين، الشهر الماضي، إنه يخطط للاستثمار عبر فتح المزيد من المواقع مع توسيع عروضها الرقمية.