"لدن للاستثمار" تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد

وافقت الجمعية العامة لشركة "لدن للاستثمار" على تقسيم القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10ريالات إلى ريال واحد للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن عدد الأسهم سيرتفع إلى 500 مليون سهم بعد تجزئة القيمة الاسمية بدلا من 50 مليون سهم قبل التعديل، ولا يوجد تغيير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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كما وافقت الجمعية على سياسة وإجراءات العمل في مجلس الإدارة، و تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـأغراض الشركة.

وذكرت أن قرار التقسيم نافذ وسيكون على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم ، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهايةثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

وتمت الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس الاشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس الشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.