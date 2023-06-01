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متاجر السيف السيف غاليري
متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"
سوق السعودية

22 يونيو.. "السيف غاليري" تصوت على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد

بجانب التصويت على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية

دبي - العربية.نت
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دعا مجلس إدارة شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"، لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، بتاريخ 22 يونيو 2023، عبر وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم.

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وأشارت إلى أن عدد الأسهم سوف يرتفع إلى 350 مليون سهم، من 35 مليون سهم حاليا ، ولا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وذكرت أن قرار التقسيم سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 25.58 مليون ريال، كما في القوائم المالية للسنة المالية 2022، إلى الأرباح المبقاة.

كما يناقش اجتماع الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

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